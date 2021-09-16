INCIDENTE IERI SULLA SIRACUSA-CATANIA, MUORE UN 49ENNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ancora sangue sulle strade siciliane.Un 49enne di Gravina di Catania, Lorenzo Sciandra, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, quasi all’altez...

Ancora sangue sulle strade siciliane.

Un 49enne di Gravina di Catania, Lorenzo Sciandra, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, quasi all’altezza dello svincolo di Priolo.

Sciandra era a bordo di una Fiat 500, alla cui guida c’era una donna di 24 anni, rimasta lievemente ferita nell’impatto.

Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi, sembra che l’incidente sia stato autonomo: per cause da accertare la donna avrebbe perso il controllo del mezzo.

Tanti i messaggi sui social in suo ricordo:

Non bisogna dirlo, tutti sanno la persona squisita che eri, un grande lavoratore, per me eri diventato parte integrante del Ramses Gravina, ti chiamavo per rimediare la qualsiasi cosa e tu eri sempre presente e disponibile...

Il destino con te non è stato clemente e oggi la tua mancanza prematura la sentirà tutto il rione che tu frequentavi...

R.I.P 🙏🙏 Lorenzo Sciandra l'amico buono di Gravina.

Sentite condoglianze alla famiglia Sciandra 😢