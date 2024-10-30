INCIDENTE IN CORSO ITALIA A PATERNÒ: SCONTRO AUTO CON CAMION, FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO GRAVE

Paternò, 30 ottobre 2024 - Nella mattinata di oggi, un incidente stradale si è verificato in Corso Italia, nelle vicinanze della piscina comunale di Paternò. Per cause ancora in fase di accertamento,...

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion in modo particolarmente brusco. L’impatto ha causato danni significativi al veicolo, tra cui la rottura del parabrezza.

Il conducente dell'autovettura, un 65enne, è rimasto ferito e trasportato da un’ambulanza del 118 in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti le autorità locali, che stanno procedendo con i rilievi necessari per determinare le dinamiche dell’accaduto.

A causa dell'incidente, il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti, con disagi per gli automobilisti. Gli enti preposti stanno lavorando per ristabilire al più presto la normale circolazione.