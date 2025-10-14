Incidente in serata a Paternò: scontro tra due mezzi in piazza Umberto
Un incidente si è verificato nella serata di oggi, 14 ottobre 2025, intorno alle ore 20, nella centralissima piazza Umberto a Paternò.
Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, due veicoli si sarebbero scontrati per cause al momento non ancora accertate.
A seguito dell’impatto, una delle auto è finita contro la saracinesca di un’attività commerciale, riportando gravi danni alla parte anteriore.
Fortunatamente, non risultano al momento conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto non erano ancora presenti le forze dell’ordine nell’immediato dopo l’incidente.
La vettura incidentata occupa mezza carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.