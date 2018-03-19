95047

Incidente in tangenziale a San Giorgio - FOTO E VIDEO

https://youtu.be/ICZx_8C7e0UGrave incidente in Tangenziale questa mattina intorno alle 6, nell sinistro sono  coinvolti dei mezzi pesanti. Un camion si sarebbe ribaltato.Tratto chiuso ,per perdita di...

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2018 13:18
News
https://youtu.be/ICZx_8C7e0U

Grave incidente in Tangenziale questa mattina intorno alle 6, nell sinistro sono  coinvolti dei mezzi pesanti. Un camion si sarebbe ribaltato.

Tratto chiuso ,per perdita di carico nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco - SS121 Catanese (Km. 10) e Svincolo S.Giorgio (Km. 12,6) in direzione Svincolo Simeto - SS114 al km 12, uscita obbligatoria a Misterbianco.

Non si conoscono ancora la dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

IN AGGIORNAMENTO

