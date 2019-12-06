INCIDENTE IN TANGENZIALE, RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SULLA SS121
FLASH
Grave incidente intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Catania, nel tratto Misterbianco - San Giovanni Galermo in direzione Messina.
Notizie ancora frammentarie, secondo le informazioni in nostra possesso, il sinistro ha coinvolto due autovetture ed un furgone
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, due ambulanze del 118 e la Polizia.
Al momento si segnala traffico congestionato con lunghissima coda, a partire dallo svincolo Asse dei Servizi, traffico che coinvolge pure la SS121 con forte rallentamenti in direzione svincolo Misterbianco
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO