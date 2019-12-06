95047

INCIDENTE IN TANGENZIALE, RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SULLA SS121

FLASHGrave incidente intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Catania, nel tratto Misterbianco - San Giovanni Galermo in direzione Messina.Notizie ancora frammentarie, secondo le informazioni in nostr...

A cura di Redazione Redazione
06 dicembre 2019 13:47
INCIDENTE IN TANGENZIALE, RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SULLA SS121 -
News
Condividi

FLASH

Grave incidente intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Catania, nel tratto Misterbianco - San Giovanni Galermo in direzione Messina.

Notizie ancora frammentarie, secondo le informazioni in nostra possesso, il sinistro ha coinvolto due autovetture ed un furgone

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, due ambulanze del 118 e la Polizia.

Al momento si segnala traffico congestionato con lunghissima coda, a partire dallo svincolo Asse dei Servizi, traffico che coinvolge pure la SS121 con forte rallentamenti in direzione svincolo Misterbianco

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047