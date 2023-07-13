INCIDENTE IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA

Ennesimo incidente stradale sulla superstrada 121.Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania.Per cause al vaglio dell'Autorità si è ve...

Ennesimo incidente stradale sulla superstrada 121.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania.

Per cause al vaglio dell'Autorità si è verificato uno scontro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto un autovettura.

A causa del violento impatto nella Renault sono esplosi gli airbag, terminando la sua corsa in corsia di sorpasso.

Al momento non si hanno informazioni sullo stato di salute delle persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Misterbianco per i rilievi e la gestione del traffico che sta subendo notevoli rallentamenti per chi sta percorrendo la statale, con lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo Piano Tavola