INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, AUTO FINISCE CONTRO IL GUARD RAIL: NESSUN FERITO
Incidente nel pomeriggio di oggi, 11 Novembre 2021 in via Mongibello in territorio di Paternò.
Il conducente di una Suzuki Swift dopo aver perso il controllo del mezzo, per cause non note si è schiantato contro il guard rail.
Una sola l’autovettura coinvolta, il cui conducente, a dispetto dei gravi danni al guardrail ed alla macchina tanto da non poter più proseguire, ha riportato conseguenze fortunatamente non gravi.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Paternò per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.