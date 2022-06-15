95047

INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, STRADA AL MOMENTO BLOCCATA

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 12.30 di oggi 15 Giugno 2022 a Paternò.Il sinistro si è verificato  in via Mongibello strada che da Paternò collega a RagalnaAd essere coinvolti una Fiat Punto...

A cura di Redazione
15 giugno 2022 13:35
FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 12.30 di oggi 15 Giugno 2022 a Paternò.

Il sinistro si è verificato  in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna

Ad essere coinvolti una Fiat Punto è un autocarro che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrati.

Fortunatamente, dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono feriti gravi, seri danni invece per i veicoli.

Sul posto la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Il tratto interessato in questo momento (ore 13.30), essendo i mezzi al centro della carreggiata , è chiuso al traffico in direzione Ragalna per consentire I dovuti rilievi.

Notizia in aggiornamento

 

