INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, STRADA AL MOMENTO BLOCCATA
Incidente stradale intorno alle ore 12.30 di oggi 15 Giugno 2022 a Paternò.
Il sinistro si è verificato in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna
Ad essere coinvolti una Fiat Punto è un autocarro che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrati.
Fortunatamente, dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono feriti gravi, seri danni invece per i veicoli.
Sul posto la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Il tratto interessato in questo momento (ore 13.30), essendo i mezzi al centro della carreggiata , è chiuso al traffico in direzione Ragalna per consentire I dovuti rilievi.
Notizia in aggiornamento