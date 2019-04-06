PATERNO': INCIDENTE IN VIA SANTA CATERINA, 3 AUTOVETTURE COINVOLTE
A cura di Redazione
06 aprile 2019 22:46
+++FLASH NEWS+++
Incidente questa sera intorno alle ore 21.45 in Via Santa Caterina.
Per cause in via d'accertamento si è verificata una collisione che ha coinvolto tre autovetture, una Y10, una Peugeot ed una Alfa Mito.
Diversi i danni riportati dai veicoli ma per fortuna solo tanto spavento per i conducenti e nessun ferito.
Sul posto un’ambulanza, Carabinieri della Compagnia di Paternò e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.
IN AGGIORNAMENTO