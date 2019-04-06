95047

PATERNO': INCIDENTE IN VIA SANTA CATERINA, 3 AUTOVETTURE COINVOLTE

+++FLASH NEWS+++Incidente questa sera intorno alle ore 21.45 in Via Santa Caterina.Per cause in via d'accertamento si è verificata una collisione che ha coinvolto tre autovetture, una Y10, una Peugeot...

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2019 22:46
PATERNO': INCIDENTE IN VIA SANTA CATERINA, 3 AUTOVETTURE COINVOLTE -
News
Condividi

+++FLASH NEWS+++

Incidente questa sera intorno alle ore 21.45 in Via Santa Caterina.

Per cause in via d'accertamento si è verificata una collisione che ha coinvolto tre autovetture, una Y10, una Peugeot ed una Alfa Mito.

Diversi i danni riportati dai veicoli ma per fortuna solo tanto spavento per i conducenti e nessun ferito.

Sul posto un’ambulanza, Carabinieri della Compagnia di Paternò e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047