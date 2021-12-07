INCIDENTE LUNGO LA TANGENZIALE DI CATANIA, TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO: TRAFFICO CONGESTIONATO
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, (07 Dicembre 2021) lungo la Tangenziale Ovest del capoluogo etneo, in direzione Messina.
Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra ben 3 auto. Rimangono da confermare la dinamica esatta del sinistro e le eventuali responsabilità.
Il sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo di Misterbianco e lo Svincolo San Giovanni Galermo, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone persone.
Sul posto la Polizia Stradale.
Sulla carreggiata in direzione Messina il traffico è fortemente rallentato, con formazione di lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo San Giorgio.