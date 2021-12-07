95047

INCIDENTE LUNGO LA TANGENZIALE DI CATANIA, TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO: TRAFFICO CONGESTIONATO

07 dicembre 2021 19:38
Dintorni
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, (07 Dicembre 2021)  lungo la Tangenziale Ovest del capoluogo etneo, in direzione Messina.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra ben 3 auto. Rimangono da confermare la dinamica esatta del sinistro e le eventuali responsabilità.

Il sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo di Misterbianco e lo Svincolo San Giovanni Galermo, fortunatamente non si registrano gravi  conseguenze per le persone persone.

Sul posto la Polizia Stradale.

Sulla carreggiata in direzione Messina  il traffico è fortemente rallentato, con formazione di lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo San Giorgio.

