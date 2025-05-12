INCIDENTE MISTERIOSO A PATERNÒ: AUTO CONTRO IL MARCIAPIEDE, NESSUNA TRACCIA DEL CONDUCENTE

PATERNO’ – Un misterioso incidente si è verificato nella serata di oggi, lunedì 12 maggio 2025, nella zona villetta a Paternò. Una Peugeot, per cause ancora da accertare, è finita violentemente contr...

PATERNO’ – Un misterioso incidente si è verificato nella serata di oggi, lunedì 12 maggio 2025, nella zona villetta a Paternò.

Una Peugeot, per cause ancora da accertare, è finita violentemente contro il marciapiede, con un impatto così forte da provocare il distacco del paraurti anteriore del mezzo.

Al momento del ritrovamento dell’auto, il conducente risultava assente.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un sinistro autonomo, ma resta ignoto chi fosse alla guida e quali siano le sue condizioni. Non si esclude che la persona coinvolta possa essersi allontanata volontariamente subito dopo l’impatto.

Sul posto, al momento, non è ancora intervenuta alcuna autorità, e il veicolo si trova ancora incustodito.

Restano molti interrogativi su quanto accaduto, e si attendono sviluppi per chiarire la dinamica dell’incidente.