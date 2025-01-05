INCIDENTE MORTALE A CATANIA: 48ENNE PERDE LA VITA IN UNO SCONTRO TRA MOTO E AUTO AL VIALE MARIO RAPISARDI

Nel tardo pomeriggio di oggi, una tragedia si è consumata al Viale Mario Rapisardi, all'altezza del civico 32, a Catania, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un'auto. La sala oper...

A cura di Redazione 05 gennaio 2025 21:51

