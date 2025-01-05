INCIDENTE MORTALE A CATANIA: 48ENNE PERDE LA VITA IN UNO SCONTRO TRA MOTO E AUTO AL VIALE MARIO RAPISARDI
Nel tardo pomeriggio di oggi, una tragedia si è consumata al Viale Mario Rapisardi, all'altezza del civico 32, a Catania, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un'auto.
La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una segnalazione urgente riguardante una persona incastrata a causa del sinistro.
Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato i sanitari del 118 già intervenuti. I paramedici stavano tentando disperatamente di salvare la vita del motociclista, un uomo di 48 anni, attraverso il massaggio cardiaco.
Nonostante i tempestivi interventi e gli sforzi dei soccorritori, purtroppo i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso del centauro.
Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, monitorando con attenzione eventuali fuoriuscite di carburante dai veicoli coinvolti, al fine di evitare ulteriori rischi per i soccorritori e i passanti. Hanno inoltre collaborato attivamente con il personale medico del 118 per ogni possibile manovra di soccorso.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno avviato le indagini per ricostruire le cause del tragico incidente.
I dettagli sulle cause dell'incidente saranno definiti nelle prossime ore, con gli inquirenti impegnati a raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare chiarezza sull'accaduto.