AGGIORNAMENTONel drammatico incidente mortale, accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Orsa minore nel rione catanese di San Giovanni Galermo, a perdere la vita è Giuseppe Noce, 54 anni, papà di...

AGGIORNAMENTO

Nel drammatico incidente mortale, accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Orsa minore nel rione catanese di San Giovanni Galermo, a perdere la vita è Giuseppe Noce, 54 anni, papà di Mario, giocatore del Catania girato in prestito al Cesena in estate.

Il Cesena, sul proprio sito, esprime vicinanza al calciatore con il seguente comunicato "un grave lutto ha colpito Mario Noce e tutto il Cesena FC. Nel pomeriggio il club ha appreso la notizia della prematura scomparsa di Giuseppe Noce, papà del giovane difensore bianconero. I soci e i dirigenti Cesena FC, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i collaboratori si stringono in un forte abbraccio attorno al dolore di Mario e della sua famiglia"

INCIDENTE MORTALE A CATANIA, MUORE 56ENNE, E' IL PAPA' DI UN CALCIATORE DEL CATANIA 1/2 Successivo »

+++FLASH NEWS+++

Incidente mortale registrato pochi minuti fa, tra San Giovanni Galermo e Gravina di Catania, precisamente in Via Orsa Minore.

Ancora notizie molto frammentarie, secondo le info in nostro possesso, a scontrarsi, pare frontalmente, una Vespa bianca e una Volkswagen Golf dello stesso colore.

Non si conoscono le generalità della vittima e la dinamica esatta dell'incidente

Sul posto Polizia e ambulanza del 118

IN AGGIORNAMENTO