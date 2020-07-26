INCIDENTE MORTALE A GIARRE: SCOOTER CONTRO UN FURGONE, PERDE LA VITA UN 21ENNE

È accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 16,30, a Giarre, nel catanese. La vittima è il 21enne, Salvo Cosentino, originario di Riposto.Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di u...

È accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 16,30, a Giarre, nel catanese. La vittima è il 21enne, Salvo Cosentino, originario di Riposto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di uno scooter Honda SH 150 e si si accingeva ad uscire da via Crispi per immettersi nell’incrocio di corso Sicilia, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato un furgone Fiat Iveco. Nel violento impatto il 21enne è stato scaraventato, prima su una Lancia Y posteggiata sul ciglio della strada, per poi rimbalzare all’interno di un’area a verde comunale, dove ha battuto la testa contro lo spigolo di una fontanella in pietra lavica.

Lo scooter invece è rimasto schiacciato tra il furgone ed un camion per il trasporto del ferro da rottamare, che era parcheggiato sul ciglio della strada

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che a causa la gravità delle ferite della vittima hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Purtroppo nonostante i tentativi dei sanitari il giovane è deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Giarre e gli agenti della polizia locale che hanno sequestrato i mezzi coinvolti nel tragico incidente“