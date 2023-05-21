INCIDENTE MORTALE A GRAVINA DI CATANIA, CON L’AUTO CONTRO UN PALO DELLA LUCE: MORTA UNA DONNA DI 36 ANNI
Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 Maggio 2023 a Gravina di Catania in via Carabiniere.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità presenti sul posto, una donna di 36 anni al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della luce per poi ribaltarsi.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Non note al momento le generalità della donna rimasta vittima del tragico incidente stradale
Presenti sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.
Il personale medico intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO