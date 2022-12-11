INCIDENTE MORTALE A GRAVINA DI CATANIA, MUORE 50ENNE

Incidente mortale nella mattinata di oggi, 11 Dicembre 2022 a Gravina di Catania.A perdere la vita un 50 enne di Mascalucia che si trovava a bordo di una Honda Sh 300, che secondo la prima ricostruzio...

A perdere la vita un 50 enne di Mascalucia che si trovava a bordo di una Honda Sh 300, che secondo la prima ricostruzione, l'uomo mentre percorreva la via Aldo Moro, ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente al suolo, il decesso sarebbe sopraggiunto per le gravi ferite riportate al cranio.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118. I quali, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Saranno i dovuti rilievi da parte dell'Autorità a stabilire l'esatta dinamica del sinistro, non esclusa tra le cause la mancata segnalazione dei lavori chi si stavano svolgendo nel tratto interessato dal sinistro.