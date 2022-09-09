INCIDENTE MORTALE A MAZZARINO

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 63 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Nell’incidente, che...

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 63 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta

Il traffico è deviato tra il km 62 e il km 64 con segnalazioni in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

