INCIDENTE MORTALE A MISTERBIANCO
Incidente stradale mortale, questa mattina, intorno alle ore 5 nei pressi dello svincolo Misterbianco, che separa l'ingresso circonvallazione Catania (monte Po) con l'ingresso in Viale del Commercio.
Per causa in corso di accertamento, una Chrysler ha perso il controllo finendo contro un palo.
Purtroppo niente da fare per l'occupante dell'autovettura.
Le generalità della vittima non sono ancora state rese note
Lo svincolo di Misterbianco è ancora chiuso al traffico per permettere i rilievi
Sul posto oltre agli agenti della Polizia Municipale di Misterbianco per i rilievi, è intervenuto anche personale del 118 i vigili del fuoco per i soccorsi ed i Carabinieri