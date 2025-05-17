INCIDENTE MORTALE A MISTERBIANCO SULLA SS121: MUORE MOTOCICLISTA NELLA NOTTE

AGGIORNAMENTO Misterbianco (CT), 17 maggio 2025 – È morto sul colpo Gaspare Calì, 35 anni, di Camporotondo Etneo, in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 3:00 sulla Strada Statale 121, nei pres...

Misterbianco (CT), 17 maggio 2025 – È morto sul colpo Gaspare Calì, 35 anni, di Camporotondo Etneo, in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 3:00 sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo per Misterbianco centro.

Misterbianco (CT), 17 maggio 2025 – Tragico incidente nella notte, intorno alle ore 03:00, lungo la Strada Statale 121, all’altezza dello svincolo per Misterbianco centro, in direzione Paternò.

Un motociclista ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, nei pressi del tratto dove è installato un autovelox.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida di un mezzo a due ruote quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo.

Il mezzo è stato rinvenuto circa 50 metri più avanti rispetto al punto dell’impatto.

Non è ancora chiaro se nell’incidente siano stati coinvolti altri veicoli.

Al momento si ipotizza un sinistro autonomo. Il giovane centauro sarebbe deceduto sul colpo, probabilmente a causa dell’urto violento contro il guardrail, elemento che continua a rivelarsi fatale in molti incidenti che coinvolgono motociclisti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

