INCIDENTE MORTALE A RAMACCA: MUORE 15ENNE, 3 FERITI. IL SINDACO VITALE: "CITTÀ IN LUTTO PER CLAUDIO

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Ramacca intorno alle 5 del mattino, sulla Strada Statale 288 al chilometro 3, nei pressi del bivio di Iannarello, un'auto con quattro giovani a bordo è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Il violento impatto ha causato la morte di Claudio Gianninò, un ragazzo di soli 15 anni, e ha lasciato altri tre giovani in condizioni critiche, attualmente ricoverati negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno dovuto estrarre i ragazzi dalle lamiere dell'auto gravemente danneggiata. I soccorsi sono stati prestati anche dal personale del Servizio 118, intervenuto con diverse ambulanze, e i Carabinieri delle stazioni di Palagonia e Ramacca hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire le dinamiche del tragico incidente.

L'intera comunità è sotto shock per la perdita del giovane Claudio.

Il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale attraverso un messaggio pubblicato sui social:

«Oggi è una giornata di immenso dolore per la nostra comunità. Nelle prime ore del mattino, abbiamo appreso con sgomento della tragica scomparsa del giovane Claudio, coinvolto in un incidente stradale sulla SS288. Claudio, che non aveva ancora raggiunto la maggiore età, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Vogliamo inoltre rivolgere i nostri pensieri e il nostro sostegno agli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, che sono attualmente ricoverati in ospedale. Preghiamo per la loro pronta guarigione e restiamo vicini alle loro famiglie in questa difficile prova».

Il sindaco ha poi aggiunto: «In momenti così tragici, dobbiamo essere uniti come comunità.

Oggi il cuore di Ramacca è ferito profondamente, ma dal dolore nasce la forza per sostenere chi è stato colpito da questa tragedia. Claudio non sarà mai dimenticato. Il suo sorriso e la sua giovane vita resteranno per sempre impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti».

Il paese si stringe attorno alle famiglie colpite da questo dramma, in attesa di ulteriori notizie sulle condizioni dei ragazzi feriti, per i quali l’intera comunità prega e spera in una pronta guarigione.