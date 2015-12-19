Incidente mortale a Scalilli

E' accaduto sulla Statale 284: ricostruzione della dinamica affidata ai vigili urbani di Paternò

95047.it Ennesimo incidente mortale sulla Statale 284. La tragedia si è compiuta tra Paternò e Santa Maria di Licodia, in territorio di Scalilli. A perdere la vita è stato un 55 di Adrano (A. N. le iniziali del nome) che a bordo della sua Fiat Punto è andato a centrare, dopo avere invaso la corsia opposta, una 43enne insegnante di Aci Bonaccorso che proseguiva in direzione Catania. L’incidente è avvenuto dopo mezzogiorno.

Un impatto tremendo. Ma, forse (è tutto al vaglio degli inquirenti), l’uomo potrebbe avere accusato un malore andando a finire contro la Fiat Bravo della donna. Come detto è però tutto da appurare.

Sul posto, due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Paternò, i tecnici dell’Anas e gli agenti della polizia municipale di Paternò che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per la donna, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il ricovero al Cannizzaro di Catania.