INCIDENTE MORTALE AD ACI SANT'ANTONIO: PERDE LA VITA 34ENNE

Nella serata di oggi, 29 ottobre 2024, una tragedia ha colpito Aci Sant'Antonio, dove un giovane di 34 anni, Bruno Barbagallo, 34 anni, originario di Aci Sant’Antonio, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

La vittima stava viaggiando a bordo di una moto quando, in Via Spirito Santo lungo la circonvallazione, ha impattato contro un camion.

L'incidente è avvenuto a pochi metri dal bivio per Aci Sant'Antonio. Secondo le prime informazioni, il camion stava effettuando una manovra per entrare in un deposito e la moto è finita sotto il mezzo pesante, causando un impatto fatale.

Immediatamente dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, che stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia.

Le indagini proseguono per fare luce sull'accaduto e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.