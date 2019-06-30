INCIDENTE MORTALE AL VIALE MEDITERRANEO

+++FLASH+++Gravissimo incidente stradale, intorno alle 15.30, al viale Mediterraneo, subito dopo l'uscita San Gregorio-Canalicchio in direzione Catania, all'entrata della galleria "Canalicchio"Lo scon...

Gravissimo incidente stradale, intorno alle 15.30, al viale Mediterraneo, subito dopo l'uscita San Gregorio-Canalicchio in direzione Catania, all'entrata della galleria "Canalicchio"

Lo scontro è avvenuto tra un’auto una Peugeot e una moto, una Honda Transalp, guidata da un 48enne che è deceduto sul colpo

Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e la Polizia.

Al momento non si conoscono, le generalità della vittima né la dinamica dello schianto.

Traffico rallentato.

E' provvisoriamente chiuso al traffico il tratto dell’autostrada A18 Dir “Diramazione di Catania” al km 1,5, in località Canalicchio (Catania), carreggiata in direzione Catania Centro.

Il traffico viene deviato con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione il prima possibile.

IN AGGIORNAMENTO