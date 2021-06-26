INCIDENTE MORTALE CON LA MOTO SULL’A29, PALERMO MAZARA DEL VALLO, MORTI UN UOMO E UNA DONNA

Due persone sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, 26 Giugno 2021 intorno alle ore 13.30 sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Castellamare del...

Due persone sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, 26 Giugno 2021 intorno alle ore 13.30 sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Castellamare del Golfo.

Dai primi rilievi è emerso il decesso di due persone, un uomo e una donna, a bordo della propria moto di grossa cilindrata.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, anche se dai primi riscontri pare si avvenuto in modo autonomo.

Non sono state ancora rese note le generalità delle due vittime.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno potuto constare solamente i decessi, gli agenti della Polstrada, i Vigili del Fuoco e gli uomini dell’Anas.

Al momento il traffico è rallentato e chiusura dello svincolo autostradale

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO