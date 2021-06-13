INCIDENTE MORTALE IERI SERA SULL'A19 NEI PRESSI SVINCOLO GERBINI, MUORE 38ENNE

AGGIORNAMENTOEnnesimo incidente mortale nella giornata di ieri.Nel sinistro che si è verificato nella tarda serata di ieri, 12 giugno 2021, sull'Autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in ter...

AGGIORNAMENTO

Ennesimo incidente mortale nella giornata di ieri.

Nel sinistro che si è verificato nella tarda serata di ieri, 12 giugno 2021, sull'Autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in territorio di Paternò a perdere la vita è stato un uomo 38enne di Castel di Iudica che viaggiava su una Golf Volkswagen, al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Nel sinistro sono rimaste coinvolti tre veicoli. non nota al momento la dinamica, sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catenanuova per i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica, due ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco per le le operazioni di soccorso e di sicurezza.

Nel tratto interessato dal sinistro è stata chiusa la carreggiata per permettere le operazioni di bonifica.

