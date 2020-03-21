INCIDENTE MORTALE IN A18 NEI PRESSI DI TAORMINA, MUORE UN PENSIONATO
FLASHIncidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania nella serata di oggi.Il sinistro si è verificato all'altezza dell’abitato di Sant’Alessio Siculo in direzione Catania.Ad essere coinvolti due...
FLASH
Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania nella serata di oggi.
Il sinistro si è verificato all'altezza dell’abitato di Sant’Alessio Siculo in direzione Catania.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Mercedes ed una Peugeot 107
Ad avere la peggio il conducente della 107, un uomo di 80 di Messina che muore sul colpo.
Secondo una prima ricostruzione, pare che l’anziano si trovasse fermo al centro della carreggiata con l’auto in panne e sarebbe sopraggiunta una Mercedes che l’ha centrata in pieno.
Inutile il soccorso del personale del 118, l’anziano è morto sul colpo. Sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi
FOTO SOCIAL PAGINA AUTOSTRADE A18
.