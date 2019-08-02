INCIDENTE MORTALE IN VIA MONGIBELLO, LA VITTIMA UN 17ENNE DI PATERNO’

95047

02 agosto 2019 18:48
News
Giornata tragica per la città di Paternò.

Nel gravissimo incidente accaduto intorno alle ore 14 in via Mongibello, la vittima è un giovane 17enne di Paternò, Edoardo Chisari

Straziante il dolore di amici e familiari che sono giunti sul posto dopo essere stati raggiunti dalla tragica notizia.

L’arteria è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la rimozione dei mezzi incidentati.

FLASH

Un gravissimo incidente si è verificato poco fa, poco dopo le ore 13 in via Mongibello sulla strada che da Paternò porta a Ragalna, nei pressi dello svincolo Currone.

Per causa in via d'accertamento si sono scontrati un Fiat Doblò ed una vespa.

A perdere la vita un ragazzo di 17 anni E.C le iniziali.

Il conducente del furgone è stato ricoverato in ospedale a Paternò in stato di shock

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso e la Polizia Locale di Paternò, ed i Carabinieri per eseguire tutti i rilievi del caso .

Al momento la strada è chiusa al traffico

In Aggiornamento

