INCIDENTE MORTALE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO SULLA SS121

Si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto sulla SS 121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Paternó. Dalle ultime informazioni avute, è certo che l'incidente ha causato una vittima di cui non si conoscono ancora le generalità, ma che potrebbe essere un 30enne di Belpasso che viaggiava a bordo della Yamaha finita a terra. Forse anche una vettura è coinvolta nello scontro. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. La corsia che sale verso Paternó è momentaneamente chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi.

Si registra una vittima nel sinistro che si è verificato nella serata di oggi 28 Luglio 2023 sulla superstrada 121.

La vittima è ragazzo 30enne di Belpasso.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto ambulanze e Carabinieri

La superstrada è chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di rito post incidente.

Uscita obbligatoria al rifornimento dopo il centro commerciale.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa di oggi 28 Luglio 2023 sulla superstrada ss 121.

Il sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo centro commerciale e lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

Pochi informazioni al momento, nel sinistro sarebbe coinvolto un mezzo a due ruote.

Sul posto stanno operando i soccorsi, presenti due ambulanze del 118 per dare soccorso e le prime cure ai malcapitati.

Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Al momento traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso.