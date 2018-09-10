INCIDENTE MORTALE NEI PRESSI DI ETNAPOLIS, LA VITTIMA È UN 25ENNE DI PATERNÒ
A cura di Redazione
10 settembre 2018 21:34
AGGIORNAMENTO
La vittima è un 25 di Paternò
Ultimora. Incidente mortale nei pressi del rifornimento Esso - Etnapolis direzione Paternò. Non si conosce, ancora, la dinamica dell'accaduto. Sul posto: i carabinieri, vigili e le ambulanze.
Traffico rallentato e lunghissime code