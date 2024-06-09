INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTATA SULL’A18 CT-ME, MUORE 46ENNE DI ACIREALE

Ennesima vittima in autostrada, la tragedia è accaduta la scorsa notte, alle ore 2.30 circa, a causa di un incidente stradale al km 69.200 della A18, direzione Catania-Messina, sulla corsia di deceler...

Ennesima vittima in autostrada, la tragedia è accaduta la scorsa notte, alle ore 2.30 circa, a causa di un incidente stradale al km 69.200 della A18, direzione Catania-Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale.

Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Skoda Octavia e una Hunday Kona.

Vittima dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale: l'uomo è deceduto subito per le gravi ferite riportate.

Papa lascia la moglie e due figli. L' uomo abitava in una frazione dell'Acese.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rilievo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 7.00 di questa mattina.

Sul posto per il rilievi è intervenuto personale della Sottosezione di Giardini Naxos, unitamente al Comandante Giovanni Spadaro. personale dei VV.FF. di Acireale, del 118 e del CAS .

Accurati accertamenti sono stati eseguiti per stabilire la dinamica dell'incidente mortale.