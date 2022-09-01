INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SANTA VENERINA: PERDE LA VITA UN 25ENNE

Incidente mortale questa notte a Santa Venerina in provincia di Catania.Un cuoco di 25 anni, Giovanni Catanzaro, originario di Riposto ma residente in Olanda, ha perso la vita in uno scontro frontale...

Incidente mortale questa notte a Santa Venerina in provincia di Catania.

Un cuoco di 25 anni, Giovanni Catanzaro, originario di Riposto ma residente in Olanda, ha perso la vita in uno scontro frontale fra la sua Honda Hornet e la Citroen C3 con a bordo quattro giovani di Zafferana Etnea, rimasti feriti nell’impatto frontale.

Lo schianto è avvenuto intorno all’1.30 sulla strada che collega Giarre a Santa Venerina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimare il giovane. Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale e non sono feriti gravemente.

I rilievi dell’incidente sono affidati ai carabinieri della stazione di Santa Venerina.