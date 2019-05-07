INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SFERRO, MUORE 29 ENNE

Incidente mortale questa notte intorno alle ore 01 sulla statale 192 Catania Enna, nella frazione di Sferro.A perdere la vita, in un incidente autonomo un 29enne rumeno, che viaggia a bordo di una Pun...

Incidente mortale questa notte intorno alle ore 01 sulla statale 192 Catania Enna, nella frazione di Sferro.

A perdere la vita, in un incidente autonomo un 29enne rumeno, che viaggia a bordo di una Punto, insieme ad un connazionale che per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri di Paternò è uscita fuori strada finendo nel fossato.

I soccorsi si sono rivelati inutili: purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. A causa dell’urto, il 29enne sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e sarebbe morto sul corpo, illeso il guidatore