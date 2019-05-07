INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SFERRO, MUORE 29 ENNE
Incidente mortale questa notte intorno alle ore 01 sulla statale 192 Catania Enna, nella frazione di Sferro.
A perdere la vita, in un incidente autonomo un 29enne rumeno, che viaggia a bordo di una Punto, insieme ad un connazionale che per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri di Paternò è uscita fuori strada finendo nel fossato.
I soccorsi si sono rivelati inutili: purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. A causa dell’urto, il 29enne sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e sarebbe morto sul corpo, illeso il guidatore