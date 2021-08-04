INCIDENTE MORTALE, QUESTA MATTINA A RAGUSA, MUORE 27ENNE

Tragedia a Modica, per un incidente mortale, avvenuto lungo la vecchia strada provinciale Marina di Modica–Sampieri (in provincia di Ragusa).A perdere la vita un giovane di 27 anni, Mattia Hichri. Il...

A perdere la vita un giovane di 27 anni, Mattia Hichri. Il terribile impatto si è verificato nell’area di contrada Nacalino alle ore 5,30 circa.

La vittima viaggiava a bordo di un Mercedes Classe A quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un camion autobotte. Mattia pare fosse tunisino di origine, naturalizzato italiano e si è laureato a Siena in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari.

Il 27enne che viveva a Siena era tornato da un paio di giorni in Sicilia in occasione delle vacanze, per trascorrere del tempo con il fratello che abita a Modica.

L’impatto con il mezzo pesante, si ipotizza correlato a un colpo di sonno, si sarebbe rivelato immediatamente fatale per il ragazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno incontrato non poche difficoltà per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Modica.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro e il corpo della vittima e’ stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica per l’ispezione cadaverica