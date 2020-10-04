INCIDENTE MORTALE QUESTA MATTINA SULLA CATANIA-GELA, MUORE 55 ENNE

Incidente mortale questa mattina intorno alle ore 07.00 sulla ss417 Catania-Gela in prossimità dello svincolo di Ramacca/Palagonia in territorio del comune di Mineo.L'uomo, un uomo di 55 anni, nativo...

L'uomo, un uomo di 55 anni, nativo di Ramacca e di professione guardia giurata, ha bordo di una Renault Clio, avrebbe perso il controllo dell'auto che è poi finita su un canale di scolo che costeggia la carreggiata

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare le gravissime condizioni del ferito, richiedendo l’intervento immediato dell’elisoccorso

Nell'attesa dell’arrivo dell’aeroambulanza hanno tentato di tutto per rianimare l'uomo ma invano, perché nel frattempo deceduto. L’elisoccorso è tornato indietro purtroppo vuoto.

Sul posto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di sicurezza del veicolo, i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO