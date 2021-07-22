INCIDENTE MORTALE QUESTA NOTTE NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GARIBALDI NESIMA
Gravissimo incidente questa notte a Catania in via Palermo nei pressi dell'ospedale Garibaldi di Nesima.
Le notizie sono ancora frammentarie, ma secondo le prime informazioni un uomo di 35 anni si è schiantato in modo autonomo contro una transenna regolarmente segnalata, posta al bordo della strada con il suo scooter.
Le cause sono al vaglio degli uomini della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi.
L'impatto è stato così violento che purtroppo per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo effettuato dall'equipaggio del 118 giunto sul posto, per cercare di salvargli la vita è stato inutile.
Indagini sono in corso, per capire come sia avvenuto l'incidente.