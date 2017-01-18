Incidente mortale stamattina a Licodia

Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo la Strada Provinciale 4, quella che da Paternò porta a Santa Maria di Licodia.E’ morto così B.M, 75 anni. L’uomo era molto c...

A cura di Redazione 18 gennaio 2017 10:34

