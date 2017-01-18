Incidente mortale stamattina a Licodia
Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo la Strada Provinciale 4, quella che da Paternò porta a Santa Maria di Licodia.E’ morto così B.M, 75 anni. L’uomo era molto c...
A cura di Redazione
18 gennaio 2017 10:34
Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo la Strada Provinciale 4, quella che da Paternò porta a Santa Maria di Licodia.
E’ morto così B.M, 75 anni. L’uomo era molto conosciuto in zona perché titolare di un Tabacchi in contrada Currone a Santa Maria di Licodia.
L’impatto contro il muro è stato mortale. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Paternò intervenuti sul posto, ha avuto un malore e ha perso il controllo dell’auto.FONTE