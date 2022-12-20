INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO AD UCRIA, VITTIMA UN OPERAIO DI 49 ANNI

Un operaio di 49 anni è morto a Ucria (Me) mentre lavorava nel cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico.L'uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e muo...

A cura di Redazione 20 dicembre 2022 20:36

