INCIDENTE MORTALE SULLA A18 NELLA NOTTE, PERDE LA VITA UN 53ENNE

Continua a mietere vittime l’autostrada degli orrori.

Intorno alle 4:30 di questa notte, sulla A18, all’altezza dello svincolo di Taormina, direzione Messina, un uomo si è schiantato contro il muro ed è morto sul colpo, tra le lamiere accartocciate della sua vettura.

Si tratta di Francesco Tidona, 53enne di Scicli. L’uomo era alla guida della sua Citroen C3, quando, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno, si è schiantato contro la parete della galleria.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Giardini Naxos, i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco di Letojanni, che hanno estratto il corpo dalle lamiere.

Lo svincolo della città dello Jonio è rimasto chiuso per alcune ore ed è stato poi riaperto intorno alle 8 del mattino.

FOTO sikilynews.it