INCIDENTE MORTALE SULLA A19 PALERMO-CATANIA: MORTA 74ENNE, DUE FERITI

Una tragedia si è consumata oggi, 11 luglio 2024 sulla A19 Palermo-Catania, al chilometro 147.900, tra Agira e Catenanuova, in territorio di Enna.

Un violento scontro tra due auto ha causato la morte di Giuseppa Di Marco, una donna di 74 anni di Catania.

La vittima viaggiava con il marito, A.F., di 77 anni, che è stato immediatamente trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

L'uomo ha riportato un trauma cranico, ma all'arrivo dei sanitari del 118 era vigile e cosciente, condizioni che lasciano sperare in un recupero.

Nel medesimo incidente è rimasto ferito anche un giovane di 25 anni, che è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Enna.

Nonostante i traumi subiti, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Palermo.

Tuttavia, l'ANAS ha comunicato che il traffico è stato ripristinato e la strada è nuovamente percorribile.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le cause dello scontro.