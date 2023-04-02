INCIDENTE MORTALE SULLA A19 PALERMO-CATANIA, SCONTRO FRONTALE TRA DUE VEICOLI

AGGIORNAMENTOAncora sangue sulle strade siciliane. Una moto e un’automobile si sono scontrate sull’autostrada Palermo – Catania , intorno alle 14,40, al chilometro 37, poco dopo lo svincolo dell’agglo...

Ancora sangue sulle strade siciliane.

Una moto e un’automobile si sono scontrate sull’autostrada Palermo – Catania , intorno alle 14,40, al chilometro 37, poco dopo lo svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano

Bilancio gravissimo di una donna morta e tre persone sono rimaste ferite.

La vittima è Federica Albanese di 27 anni. Un'altra ragazza di 32 anni C.B. si trova al pronto soccorso di Termini Imerese. Più gravi le condizioni di un giovane di 28 anni S.G. che è stato trasportato col codice rosso al pronto soccorso di Termini Imerese

Secondo quanto trapela, la moto sarebbe andata a fuoco dopo un volo che l’ha catapultata oltre il guardrail. Ciò sarebbe accaduto proprio in seguito all’impatto, probabilmente frontale, con l’auto coinvolta.

Poche ore prima del tragico incidente, ha postato nelle storie su Instagram delle immagini di una gita in moto con alcuni amici.

L'autostrada è rimasta chiusa un paio d'ore per consentire in sicurezza le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale ed i tecnici dell’Anas.

Gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 02 Aprile 2023 sull'A19 Palermo-Catania, poco dopo lo svincolo dell'agglomerato industriale di Termini Imerese, nella carreggiata in direzione Palermo.

Secondo le prime informazioni si è verificato un incidente frontale tra una moto e un’auto in cui viene segnalato il decesso di una donna.

Nell’incidente ha perso la vita Federica Albanese, 27 anni.

Un’altra ragazza di 32 anni è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese assieme ad un altro giovane, che versa in condizioni più gravi.

La carreggiata è chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale di Buonfornello e il personale Anas. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente il traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza delle carreggiate. Sulla A19 Palermo - Catania si è intanto formata una lunghissima coda di auto.

