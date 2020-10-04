INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA-GELA, MUORE 50 ENNE

Incidente mortale questa mattina intorno alle ore 07.00 sulla ss417 Catania-Gela in prossimità dello svincolo di Ramacca/Palagonia in territorio del comune di Mineo.Per cause non ancora note un uomo...

Per cause non ancora note un uomo cinquantenne, alla guida di una Renaul Clio, secondo le primissime informazioni ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentamene contro un muro, nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Al momento non si conosco le sue generalità.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare le gravissime condizioni del ferito, richiedendo l’intervento immediato dell’elisoccorso

Nell'attesa dell’arrivo dell’aeroambulanza hanno tentato di tutto per rianimare l'uomo ma invano, perché nel frattempo deceduto. L’elisoccorso è tornato indietro purtroppo vuoto.

Sul posto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di sicurezza del veicolo, i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO