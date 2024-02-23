INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA MESSINA, MUORE 85 ENNE

Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico incidente ha scosso l'autostrada Messina-Catania. Lungo il tratto vicino allo svincolo di Taormina, in direzione Catania, una Fiat Panda è rimasta coinvolta in...

Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico incidente ha scosso l'autostrada Messina-Catania. Lungo il tratto vicino allo svincolo di Taormina, in direzione Catania, una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un violento impatto contro il muro di una galleria.

Purtroppo, l'incidente ha portato alla perdita della vita del conducente del veicolo, un uomo di 85 anni.

Le autorità competenti, inclusi i soccorsi del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, sono intervenute prontamente sulla scena. Nonostante gli sforzi del personale medico e di soccorso, le gravi ferite riportate nell'incidente hanno reso inevitabile l'esito fatale per l'automobilista coinvolto.

A seguito dell'incidente, la rampa in uscita è stata temporaneamente chiusa dal personale del Consorzio Autostradale. Tale misura è stata adottata al fine di facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza nella zona coinvolta.