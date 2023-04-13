95047

INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA MESSINA NEI PRESSI DI GIARDINI NAXOS

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2023 07:27
Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 13 aprile 2023 sull'autostrada Catania Messina.

Il bilancio provvisorio è di una persona morta ed una in grave condizioni, entrambi messinesi.

Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Fiumefreddo e lo svincolo Giardini Naxos in direzione Messina, ad essere coinvolti un furgone ed autoarticolato.

Al momento non si conoscono le generalità.

Sul posto i soccorsi con vari mezzi e al Polizia stradale per gli accertamenti del caso e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

