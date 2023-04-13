INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA MESSINA NEI PRESSI DI GIARDINI NAXOS
Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 13 aprile 2023 sull'autostrada Catania Messina.
Il bilancio provvisorio è di una persona morta ed una in grave condizioni, entrambi messinesi.
Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Fiumefreddo e lo svincolo Giardini Naxos in direzione Messina, ad essere coinvolti un furgone ed autoarticolato.
Al momento non si conoscono le generalità.
Sul posto i soccorsi con vari mezzi e al Polizia stradale per gli accertamenti del caso e stabilire l'esatta dinamica.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.