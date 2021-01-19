INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA SIRACUSA

FLASH Sull’autostrada “Catania-Siracusa” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Siracusa, a causa di un incidente avvenuto al km 4,300. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesa...

Sull’autostrada “Catania-Siracusa” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Siracusa, a causa di un incidente avvenuto al km 4,300. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un’autovettura e, nell’impatto, l’occupante di quest’ultima ha perso la vita.

Sul posto i soccorsi ed il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto è intervenuto pure l'elisoccorso

Al momento non si hanno ulteriori dettagli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO