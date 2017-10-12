95047

INCIDENTE MORTALE SULLA MALETTO- BRONTE, MUORE UN GIOVANE DI 25 ANNI - VIDEO

A cura di Redazione Redazione
12 ottobre 2017 20:08
Un 25enne Matteo Leanza, di Maletto ha perso la vita in un incidente autonomo sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”,al  km 9,500, nel rettilineo tra Maletto e Bronte.

Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della propria auto, finendo in una scarpata.

Il traffico è provvisoriamente bloccato tra Randazzo e Bronte, in direzione Bronte, a causa dello scontro.

Sul posto la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata, in direzione Bronte, su strade secondarie segnalate in loco.

https://www.youtube.com/watch?v=3HrPXQbePO0&t=13s

 

