INCIDENTE MORTALE SULLA SIRACUSA- CATANIA: PERDE LA VITA UNA 79ENNE DI CATANIA
I Carabinieri del Posto Fisso di Agnone Bagni – Augusta, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti sulla S.S. 114, direzione Catania, dove si era verificato un sinistro stradale molto grave tra due aut...
I Carabinieri del Posto Fisso di Agnone Bagni – Augusta, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti sulla S.S. 114, direzione Catania, dove si era verificato un sinistro stradale molto grave tra due autovetture.
I militari dell’Arma giunti sul posto, unitamente a personale dei VV.FF. del distaccamento di Lentini e personale sanitario del 118, accertavano la presenza di due autovetture incidentate, in particolare si trattava di una Daewoo Matiz condotta da una donna 79enne, di origini catanesi, che per cause in corso di accertamento era entrata in violenta collisione contro una Fiat Panda condotta da un uomo 55enne, anch’egli di origini catanesi.
A seguito del violento impatto la donna, che si presentava immediatamente in gravi condizioni, decedeva poco dopo durante il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, mentre il conducente dell’altro veicolo veniva trasportato presso l’Ospedale di Lentini, dove rimaneva ricoverato non in pericolo di vita. Il traffico stradale non subiva significativi rallentamenti.
I Carabinieri intervenuti procedevano dunque ad effettuare i prescritti rilievi planimetrici e fotografici di quanto accaduto, procedendo a porre in sequestro i mezzi coinvolti nel sinistro e notiziare l’A.G. competente.