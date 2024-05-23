AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTOPaternò, 23 maggio 2024 – La vittima del grave incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi è il 65enne Giuseppe C. di Paternò.Il sinistro si è verificato sul...

AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO

Paternò, 23 maggio 2024 – La vittima del grave incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi è il 65enne Giuseppe C. di Paternò.

Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 102I, che collega Paternò a Sferro.

L'uomo, mentre percorreva la provinciale a bordo della sua Fiat Multipla, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo. Secondo le prime informazioni, l'auto si è ribaltata più volte e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Per lui sono stati inutili i tentativi di soccorso: i medici giunti immediatamente sul luogo del sinistro hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto, oltre a due ambulanze e ai Carabinieri che stanno effettuando i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Paternò, 23 maggio 2024 - Pochi minuti fa, un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 102I, che collega Paternò a Sferro.

Da quanto appreso, un 65 enne Giuseppe C. di Paternó è deceduto a seguito di un grave incidente avuto mentre percorreva la provinciale a bordo della sua Fiat Multipla.

L'incidente gli ha provocato gravi traumi, che sicuramente hanno causato l'immediato decesso.

Sul posto sono ancora presenti il personale del 118, insieme ai vvf di Paternó e ai carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per capire come sia avvenuto l'incidente e se sia stato autonomo o no.

INCIDENTE MORTALE SULLA SP 102I TRA PATERNÒ E SFERRO 1/2 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO