INCIDENTE MORTALE SULLA SS114DIR “DELLA COSTA SARACENA”, MUORE 23 ENNE
Ennesimo incidente mortale in Sicilia.Il grave sinistro si è verificato sulla SS114dir “Della Costa Saracena” a Carlentini, in provincia di Siracusa, strada al momento chiusa al traffico in entrambi l...
Ennesimo incidente mortale in Sicilia.
Il grave sinistro si è verificato sulla SS114dir “Della Costa Saracena” a Carlentini, in provincia di Siracusa, strada al momento chiusa al traffico in entrambi le direzioni.
A scontrarsi frontalmente una Golf guidata da un giovane lentinese, Pietro Costanzo di 23 anni, che procedeva in direzione Lentini e un Tir guidato da un uomo di Lentini che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.
Nell’impatto il rimorchio del mezzo pesante si è incendiato. Illeso il conducente. Per il giovane lentinese ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.
Sul posto vigili del fuoco , ambulanze e i carabinieri di Carlentini per i rilievi del caso.