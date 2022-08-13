INCIDENTE MORTALE SULLA SS121, LA VITTIMA E' UN 37ENNE DI CATANIA

AGGIORNAMENTOUn'altra giovane vittima della strada. La vittima è Andrea La Spina, 37 anni, tifoso del Catania.Il ragazzo, appartenente a un gruppo organizzato etneo, questo pomeriggio era presente al...

AGGIORNAMENTO

Un'altra giovane vittima della strada. La vittima è Andrea La Spina, 37 anni, tifoso del Catania.

Il ragazzo, appartenente a un gruppo organizzato etneo, questo pomeriggio era presente al "Totuccio Carone" di Ragalna per assistere al test match tra la sua squadra del cuore e il Città di Taormina.

Dopo essersi recato a seguire gli allenamenti, La Spina stava rientrando con la propria moto, una Bmw 1300, ma sulla statale è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli è costato la vita.

"Ciao Andrea, non ti dimenticheremo". Il presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina. "Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali".

Sul posto sono intervenuti oltre il personale del 118, anche la polizia municipale di Belpasso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione

FLASH

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi 13 agosto 2022 sulla ss121.

Per cause non ancora note, un centauro a bordo della sua moto nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania ha perso il controllo del mezzo andando a finire sotto il guardrail che divide la carreggiata.

Per il giovane centauro non c'è stato purtroppo niente da fare, i primi soccorsi che hanno raggiunto il luogo del sinistro non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non si conoscono le generalità della giovane vittima.

Al momento il traffico è bloccato in direzione Catania e sta subendo notevoli rallentamenti in direzione Paternò.

