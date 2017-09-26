INCIDENTE MORTALE SULLA SS284 ARRESTATO INVESTITORE, GUIDAVA CONTROMANO
I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza un 33enne, di Misilmeri (PA), per omicidio stradale.
Ieri pomeriggio, l’uomo mentre era alla guida di un autocarro Iveco percorreva contromano la S.S. 284 altezza del km 35 in direzione Biancavilla investiva un 40enne residente ad Adrano, coniugato, operaio, che proveniva dalla corsia opposta alla guida del proprio motociclo Honda SH 300, provocandone il decesso.
I mezzi sono stati sequestrati, la salma è stata trasportata presso obitorio ospedale “Cannizzaro” di Catania per gli eventuali accertamenti medico legali.